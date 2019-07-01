Принц Гарри и его супруга добавили в свой интерьер теннисный корт и площадку для игры в бадминтон

На ремонт загородной резиденции Фрогморт-коттедж супруги Принц Гарри и актриса Меган Маркл потратили три миллиона долларов, что возмутило многих англичан. Об этом сообщает издание «СтарХит».
Изначально расходы составляли менее двух миллионов. Было запланировано поменять окна, двери и стены, установить новое освещение в саду и обновить хозяйственные постройки.
Однако, пара решила заменить лестницы и старые трубы, чтобы установить дровяные печи. Появились две гардеробные, и была обновлена система управления отоплением и светом.
Кроме того, на территории Фрогморт-коттеджа появились теннисный корт и площадка для бадминтона.
Фрогмор-коттедж - это подарок молодоженам от Елизаветы II. Ремонт пара оплатила сама. Государство заплатило только за изменения в безопасности коттеджа.
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