Принц Гарри и его супруга добавили в свой интерьер теннисный корт и площадку для игры в бадминтон - Советский спорт
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01 июля 2019 12:14ТеннисБратищева Полина

Принц Гарри и его супруга добавили в свой интерьер теннисный корт и площадку для игры в бадминтон

Актриса Меган Маркл и принц Гарри добавили в свой интерьер теннисный корт и площадку для игры в бадминтон.

На ремонт загородной резиденции Фрогморт-коттедж супруги Принц Гарри и актриса Меган Маркл потратили три миллиона долларов, что возмутило многих англичан. Об этом сообщает издание «СтарХит».

Изначально расходы составляли менее двух миллионов. Было запланировано поменять окна, двери и стены, установить новое освещение в саду и обновить хозяйственные постройки.

Однако, пара решила заменить лестницы и старые трубы, чтобы установить дровяные печи. Появились две гардеробные, и была обновлена система управления отоплением и светом.

Кроме того, на территории Фрогморт-коттеджа появились теннисный корт и площадка для бадминтона.

Фрогмор-коттедж - это подарок молодоженам от Елизаветы II. Ремонт пара оплатила сама. Государство заплатило только за изменения в безопасности коттеджа.

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