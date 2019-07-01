Хачанов вышел во второй круг Уимблдона - Советский спорт
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01 июля 2019 17:44ТеннисАбушкин Руслан

Хачанов вышел во второй круг Уимблдона

Призовой фонд турнира, который проходит в Лондоне с 1 по 14 июля, составляет 38 миллионов фунтов.

Российский теннисист Карен Хачанов обыграл корейца Сунву Квона в первом круге Уимблдона. Встреча длилась 3 часа 10 минут и завершилась победой Хачанова со счетом 7:6 (8:6), 6:4, 4:6, 7:5.

Россиянин выполнил 18 эйсов, допустил шесть двойных ошибки и реализовал пять брейк-пойнтов из 15. У корейца – шесть подач навылет, четыре двойные ошибки и четыре реализованных брейка из 12.

Во втором круге россиянин встретится с испанцем Фелисиано Лопесом.

Действующим победителем турнира является серб Новак Джокович.

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