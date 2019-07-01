Джокович начал выступление на Уимблдоне с победы над Кольшрайбером - Советский спорт
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01 июля 2019 18:00ТеннисГичунцев Артур

Джокович начал выступление на Уимблдоне с победы над Кольшрайбером

Уроженец Белграда является действующим победителем этого турнира.

Сербский теннисист Новак Джокович обыграл немца Филиппа Кольшрайбера на старте Уимблдона, который проходит в Лондоне.

Встреча длилась 2 часа 5 минут и завершилась со счетом 6:3, 7:5, 6:3.

Следующим соперником Джоковича станет американец Денис Кудла.

Добавим, что призовой фонд соревнований составляет 38 млн фунтов.

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