Джокович начал выступление на Уимблдоне с победы над Кольшрайбером

Сербский теннисист Новак Джокович обыграл немца Филиппа Кольшрайбера на старте Уимблдона, который проходит в Лондоне.
Встреча длилась 2 часа 5 минут и завершилась со счетом 6:3, 7:5, 6:3.
Следующим соперником Джоковича станет американец Денис Кудла.
Добавим, что призовой фонд соревнований составляет 38 млн фунтов.
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