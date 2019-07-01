Потапова обыграла Тайкманн и вышла во второй круг Уимблдона Российская теннисистка Анастасия Потапова переиграла швейцарку Жиль Тайкманн в первом раунде турнира в Лондоне.

Встреча продолжалась 1 час 47 минут и завершилась со счетом 2:6, 6:4, 6:1 в пользу россиянки. За время матча Потапова три раза подала на вылет, совершила четыре двойные ошибки, а также реализовала пять из 12 брейк-пойнтов. На счету ее соперницы три эйса, три реализованных брейк-пойнта из 12, а также две двойные ошибки.

В следующем раунде на турнире Потапова сыграет против хорватки Петры Мартич, ранее обыгравшей в первом раунде американку Дженнифер Брэйди (3:6, 6:3, 6:4).

Напомним, что третий в сезоне турнир серии Большого шлема, призовой фонд которого составляет 49,43 миллиона долларов, проходит на травяных кортах Лондона и завершится 14 июля.

Добавим, что действующей победительницей Уимблдона в женском одиночном разряде является немка Анжелика Кербер.