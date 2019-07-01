Касаткина проиграла Томлянович в первом раунде Уимблдона - Советский спорт
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01 июля 2019 20:53Теннис

Касаткина проиграла Томлянович в первом раунде Уимблдона

Российская теннисистка Дарья Касаткина проиграла австралийке Айле Томлянович и не смогла пробиться во второй раунд турнира в Лондоне.

Встреча продолжалась 1 час 7 минут и завершилась со счетом 6:3, 6:1 в пользу австралийской спортсменки. За время матча Касаткина допустила семь двойных ошибок и реализовала два брейк-пойнта из двух. Ее соперница три раза подала на вылет, реализовала шесть брейк-пойнтов из девяти, а также совершила три двойных ошибки.

В следующем раунде турнира Томлянович встретится с победительницей матча между француженкой Ализе Корне и Викторией Азаренко из Белоруссии.

Напомним, что третий в сезоне турнир серии Большого шлема, призовой фонд которого составляет 49,43 миллиона долларов, проходит на травяных кортах Лондона и завершится 14 июля.

Добавим, что действующей победительницей Уимблдона в женском одиночном разряде является немка Анжелика Кербер.

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