Касаткина проиграла Томлянович в первом раунде Уимблдона

Встреча продолжалась 1 час 7 минут и завершилась со счетом 6:3, 6:1 в пользу австралийской спортсменки. За время матча Касаткина допустила семь двойных ошибок и реализовала два брейк-пойнта из двух. Ее соперница три раза подала на вылет, реализовала шесть брейк-пойнтов из девяти, а также совершила три двойных ошибки.
В следующем раунде турнира Томлянович встретится с победительницей матча между француженкой Ализе Корне и Викторией Азаренко из Белоруссии.
Напомним, что третий в сезоне турнир серии Большого шлема, призовой фонд которого составляет 49,43 миллиона долларов, проходит на травяных кортах Лондона и завершится 14 июля.
Добавим, что действующей победительницей Уимблдона в женском одиночном разряде является немка Анжелика Кербер.
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