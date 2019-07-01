Винус Уильямс проиграла 15-летней Гауфф в первом круге Уимблдона

Встреча продолжалась 1 час 21 минуту и завершилась со счетом 6:4, 6:4 в пользу 15-летней, ставшая самой молодой участницей в истории лондонского турнира.
За время матча Гауфф четыре раза подала на вылет, реализовала три брейк-пойнта из трех и допустила пять двойных ошибок. На счету ее соперницы две подачи навылет, один реализованный брейк из трех, а также четыре двойные ошибки.
Добавим, что в следующем раунде турнира Гауфф сыграет против Магдалены Рыбариков из Словакии.
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