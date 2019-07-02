Шарапова и еще семь теннисистов из России сыграют во вторник на Уимблдоне

Бывшая первая ракетка мира Мария Шарапова во вторник проведет свой первый матч на третьем в году турнире серии «Большого шлема» Уимблдоне, который накануне стартовал на травяных кортах Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета в Лондоне.
В 16:30 (мск) Шарапова, занимающая 80-е место в мировом рейтинге, выйдет на корт против 88-й ракетки мира Полин Парментье из Франции.
Также во вторник пройдут еще шесть матчей с участием теннисисток из России:
13:00 (мск) Светлана Кузнецова – Элисон ван Эйтванк (Бельгия)
13:00 (мск) Екатерина Александрова – Катерина Синякова (Чехия)
14:30 (мск) Магда Линетт (Польша) – Анна Калинская
15:00 (мск) Анастасия Павлюченкова – Белинда Бенчич (Швейцария, 13)
15:00 (мск) Виталия Дьяченко – Кристина Младенович (Франция)
16:30 (мск) Паула Бадоса Хиберт (Испания) – Варвара Флинк
Напомним, накануне из четырех стартовавших представительниц России трое (Маргарита Гаспарян, Анастасия Потапова и Вероника Кудерметова) вышли во второй круг, тогда как Дарья Касаткина завершила выступление.
В мужском одиночном разряде свой первый матч первого круга проведет Андрей Рублев. Начало игры с Кристианом Гарином из Чили запланировано на 14:30 (мск).
Накануне Карен Хачанов и Даниил Медведев успешно преодолели первый круг.
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