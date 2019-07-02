Юлия Путинцева после победы над Осакой: Помню, как сильно раньше ненавидела траву - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
02 июля 2019 09:46ТеннисЛипкин Антон

Юлия Путинцева после победы над Осакой: Помню, как сильно раньше ненавидела траву

Теннисистка из Казахстана выбила вторую ракетку мира в первом круге Уимблдона.

39-я ракетка мира Юлия Путинцева прокомментировала победу над вторым номером мирового рейтинга Наоми Осакой из Японии (7:6 (7:4), 6:2) в первом круге третьего в году турнира серии «Большого шлема» Уимблдоне в Лондоне.

«Я старалась концентрироваться на каждом розыгрыше, а особенно на приеме, – приводит слова 24-летней теннисистки из Казахстана официальный сайт WTA. – Это был очень сложный матч, в первую очередь психологически, потому что она постоянно атакует, атакует и атакует. Нужно было сохранять хладнокровие, а когда она выигрывала мячи невероятными ударами – принимать это. Сыграть на этом замечательном корте – это невероятный опыт. Мне он очень понравился.

Я помню, как сильно раньше ненавидела траву. Я ругалась со своим тренером, говорила, что не хочу играть на ней. Я больше привыкла к грунту. На нем можно больше закручивать мяч, укорачивать, подавать с киком и все такое. А на траве все оказывалось по-другому. Для меня это было как самоубийство».

Теперь во втором круге Путинцева сыграет с Викторией Голубич из Швейцарии.

30/06 22:45Футбол
«Спартак» обыграл ЦСКА, Набабкина удалили еще в первом тайме«Спартак», играя полвстречи в большинстве, взял верх над ЦСКА на Кубке Париматч Премьер в Австрии.
18/06 09:16Фигурное катание
Загитова увела «Плохого парня» у Медведевой. Кто под что катается в новом сезонеМногие из российских звезд уже определились с музыкой для своих программ на сезон-2019/20. Здесь о ней можно не только прочитать, но и послушать.
28/06 14:45Теннис
«Вместо стола – старая японская дверь». Экскурсия по шикарному дому ШараповойЗвезда тенниса россиянка Мария Шарапова показала свой американский дом в японском стиле. Он расположен на побережье Тихого океана в Лос-Анджелесе.
30/06 17:00ММА
Нганноу – машина по устранению экс-чемпионов. Лучшие моменты турнира UFC в Миннеаполисе (видео)Лучшие моменты турнира, где мощнейший Фрэнсис Нганноу стал претендентом на пояс чемпиона в тяжелом весе. Джуниор дос Сантос – в глубоком шоке после фиаско.
01/07 11:30Хоккей
«Коламбус» не хочет отпускать Панарина: ему готовы заплатить $96 миллионовВ год Артемий может зарабатывать 12 миллионов долларов.
01/07 15:00Футбол
«Спартак» – загадка, «Краснодар» – в порядке: что показывает турнир в Австрии«Кубок Париматч Премьер» в Пеллау заканчивается: командам осталось провести по одному матчу. Это значит можно подводить первые итоги.
30/06 15:00Хоккей
Ничушкина выставили на драфт отказов. У «Далласа» лопнуло терпениеНоль шайб в минувшем сезоне не прошли бесследно.
01/07 23:00Хоккей
Панарин перешел в «Рейнджерс». Теперь он зарабатывает больше ОвечкинаСериал под названием «Где продолжит карьеру Панарин» закончен. Он подписал рекордный контракт с «Рейнджерс».
11/05 17:00Фигурное катание
Загитова и Медведева – лишь спусковой крючок. Россия и без них заболела бы «фигуркой»Пытаемся разобраться: с чем связан резкий скачок популярности фигурного катания в нашей стране.
19/06 18:30Теннис
Хачанов – вновь в четвертьфинале в Галле. Третий раз подрядРоссиянин Карен Хачанов третий раз подряд вышел в четвертьфинал турнира в Галле. Вчера он в трех партиях обыграл хозяина кортов, немца Яна-Леннарда Штруффа – 6:3, 3:6, 6:4.
23/06 16:30Теннис
Барти – новая первая ракетка мира! 27-я в истории!Австралийка Эшли Барти в понедельник возглавит мировой рейтинг в женском одиночнм разряде.
01/07 22:00Теннис
Старт – на пятерку! Пять россиян одержали победы в первый день УимблдонаВ понедельник на корты Уимблдона вышло шесть российских теннисистов. И пятеро добились побед.
30/06 16:30Футбол
Бессильная воля Кононова, или Почему «Спартак» обреченОтар Кушанашвили сплетает в своем фельетоне бурю желания, поэзию Бродского и сетования по поводу пьяного дебошира Лунева. Читать это скрещение словес – отрада для рефлексирующего болельщика.
16/06 02:55Бокс
Два грязных боксера и один глухой судья. Каким будет бокс (видео)В Риге прошли полуфиналы Всемирной боксерской Суперсерии в первом тяжелом весе. Кубинец Юниер Дортикос победил американца Эндрю Табити, а латвиец Майрис Бриедис оказался сильнее поляка Кшиштофа Гловацки.
04/04 14:30Биатлон
На трибуне становится тише. Александр Тихонов покидает большую биатлонную политикуУход Александра Тихонова из большой биатлонной политики – главный итог тренерского Совета СБР.
27/03 19:47Биатлон
Книга рекордов Йоханнеса. Изучаем суперсезон Бе-младшегоКубок мира-2018/19 завершился полным триумфом норвежца Йоханнеса Бе, установившего массу всевозможных рекордов.
23/06 19:00Теннис
В двух шагах от топ-10. Медведев упустил возможность пробиться в «десятку»Россиянин Даниил Медведев был в двух победах от дебюта в топ-10 рейтинга, но не сумел использовать этот шанс. В полуфинале турнире в Лондоне он уступил французу Жилю Симону – 7:6 (7:4), 4:6, 3:6.
01/07 14:00ММА
Июль – месяц кровавых боев в ММА. Будет много интриг, нокаутов и болевых приемов«Советский спорт» рассказывает за какими поединками в смешанных единоборствах (ММА) нужно следить в июле. Будет много интересных и титульных поединков. Своими выступлениями нас порадуют Джон Джонс, Аманда Нуньес, Бен Аскрен, Алексей Олейник и другие.
28/06 08:30Хоккей
Неужели Недомански круче Михайлова? Мнение Владислава ДомрачеваСреди кандидатов в Зал славы в Торонто числился наша легенда Борис Михайлов. Но выбрали Вацлава Недомански. Это несправедливо!
01/07 11:00Футбол
Переход Глушакова, триумф Нганноу и пропажа футболистки на озере: главное за выходные «Советский спорт» рассказывает о главном, что произошло в минувший уик-энд. Было много интересного, но, к сожалению, не обошлось без трагедии.
24/03 18:30Биатлон
Теперь можно оторваться по-полной. Вирер выиграла Кубок мираПоследняя гонка сезона принесла Большой хрустальный глобус Доротее Вирер, а малый в зачете масс-стартов она уступила шведке Ханне Оберг. Анастасия Кузьмина завершила карьеру. 
13/05 18:08Фигурное катание
Битва в купальниках: Туктамышева и Загитова устроили новую дуэльЛучшие фигуристки мира Алина Загитова и Елизавета Туктамышева продолжают соревноваться, даже покинув лед на время отпуска. И эта битва - погорячее прежних.
02/05 20:40Фигурное катание
«Овечкин мог бы стать великим фигуристом»Российская танцевальная пара Джонатан Гурейро и Тиффани Загорски отправилась за океан к знаменитому Кристоферу Дину ставить новую программу. А накануне отъезда фигуристы с необычными для русского уха именами и фамилиями дали большое интервью «Советскому спорту».
23/06 21:00Фигурное катание
Хореограф Загитовой – плохой парень? Но он принес извинения!Олимпийская чемпионка Алина Загитова и ее тренер Даниил Глейхенгауз оказались в центре скандала. Хореограф из США Джоджо Гомез обвинила их в плагиате при постановке показательного номера. 
11/06 21:30Биатлон
Александр Тихонов: Родченков? Кто назначил человека, выпущенного из дурдома, на такую должность?Четырехкратный олимпийский чемпион прокомментировал информацию от экс-главы Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова.
28/06 18:30Теннис
Хачанов, Шарапова, Кузнецова: что ждать от наших на УимблдонеСегодня в Лондоне начинается третий в сезоне турнир «Большого шлема» - Уимблдон. В основном раунде - 14 россиян. Кто там из наших, и что нам от них ждать?
16/06 19:50Бокс
Забили «Кувалду». Макабу нокаутировал КудряшоваРоссийский боксер первого тяжелого веса Дмитрий Кудряшов проиграл рейтинговый бой конголезцу Илунге Макабу.
07/05 13:00Биатлон
Хорошо, что без Америки! Плохо, что без России! Изучаем календарь нового сезонаМеждународный союз биатлонистов опубликовал полное расписание соревнований в сезоне-2019/20.
16/06 05:00Бокс
Федор Лапин: За что еще дисквалифицировать, если не за такие удары Бриедиса? (видео)Российский тренер Федор Лапин, работающий с поляком Кшиштофом Гловацки, прокомментировал поражение от латвийца Майриса Бриедиса в полуфинале Всемирной боксерской Суперсерии.
21/03 20:30Биатлон
Итальянская кухня. Такого провала от Виттоцци не ждал никтоПервая гонка последнего этапа запомнится невиданным провалом Лизы Виттоцци, которая вместе с Доротеей Вирер претендовала на общую победу в Кубке мира. Кажется, теперь Доро никому не отдаст большой глобус.
Новости
10:06 Хоккей «Торонто» обменял Кадри в «Колорадо»
09:57 Футбол «Реал» не будет отказываться от трансфера Погба до закрытия трансферного окна
09:46 Теннис Юлия Путинцева после победы над Осакой: Помню, как сильно раньше ненавидела траву
09:32 Теннис Шарапова и еще семь теннисистов из России сыграют во вторник на Уимблдоне
09:20 Футбол Кварацхелия будет играть в «Рубине»
09:12 Хоккей Никита Зайцев: Смит понимает, что нужно мне, я на 100 процентов понимаю, что нужно ему
09:00 Хоккей Воронин продлил контракт с «Адмиралом»
07:42 Футбол Айртон: Кононов всегда просит меня подключаться к атаке
07:36 Футбол Рашид Рахимов: Всегда тепло общались с Глушаковым
07:33 Футбол Айртон: Понимали всю важность матча с ЦСКА, хотя он и был товарищеским
07:26 Футбол Рашид Рахимов: Сказал Глушакову, что от негатива надо отходить
07:22 Футбол Зелимхан Бакаев: Уверен, что «Спартаку» по силам стать чемпионом
07:15 Хоккей Сергей Бобровский: Жду момента, когда смогу показывать свой лучший хоккей во «Флориде»
07:10 Хоккей Артемий Панарин: «Коламбус», надеюсь, ты не сильно разозлился на меня
01:49 Хоккей Генменеджер «Далласа»: Не каждый день становится свободным игрок калибра Павелски
01:28 Хоккей Варламов подписал четырехлетний контракт с «Айлендерс»
01:13 Хоккей «Флорида» подписала четырехлетний контракт с нападающим Коннолли
01:06 Бейсбол Бейсболист «Лос-Анджелеса» умер в возрасте 27 лет
00:54 Хоккей Генменеджер «Нэшвилла»: Любовь Дюшена к кантри-музыке делает наше партнерство идеальным
00:45 Футбол «Бавария» заинтересована в переходе полузащитника «Барселоны» Дембеле
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика