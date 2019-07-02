Юлия Путинцева после победы над Осакой: Помню, как сильно раньше ненавидела траву

39-я ракетка мира Юлия Путинцева прокомментировала победу над вторым номером мирового рейтинга Наоми Осакой из Японии (7:6 (7:4), 6:2) в первом круге третьего в году турнира серии «Большого шлема» Уимблдоне в Лондоне.
«Я старалась концентрироваться на каждом розыгрыше, а особенно на приеме, – приводит слова 24-летней теннисистки из Казахстана официальный сайт WTA. – Это был очень сложный матч, в первую очередь психологически, потому что она постоянно атакует, атакует и атакует. Нужно было сохранять хладнокровие, а когда она выигрывала мячи невероятными ударами – принимать это. Сыграть на этом замечательном корте – это невероятный опыт. Мне он очень понравился.
Я помню, как сильно раньше ненавидела траву. Я ругалась со своим тренером, говорила, что не хочу играть на ней. Я больше привыкла к грунту. На нем можно больше закручивать мяч, укорачивать, подавать с киком и все такое. А на траве все оказывалось по-другому. Для меня это было как самоубийство».
Теперь во втором круге Путинцева сыграет с Викторией Голубич из Швейцарии.
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