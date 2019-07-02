Наоми Осака после вылета из «Уимблдона»: Надеюсь, смогу научиться не давить на себя Вторая ракетка мира проиграла Путинцевой в первом круге.

Вторая ракетка мира Наоми Осака прокомментировала поражение от Юлии Путинцевой из Казахстана (6:7 (4:7), 2:6) в первом круге третьего в году турнира серии «Большого шлема» «Уимблдона» в Лондоне.

«Как справиться с поражением? Для меня самое важное – это получать удовольствие, – приводит слова 21-летней японской теннисистки официальный сайт турнира. – Мне нужно этому научиться, чтобы не оказывать на себя давление. Надеюсь, как-нибудь я найду способ сделать это».

Напомним, в двух предыдущих сезонах Осака доходила на «Уимблдоне» до третьего круга. Она остается действующей победительницей US Open и Australian Open.