Наоми Осака после вылета из «Уимблдона»: Надеюсь, смогу научиться не давить на себя - Советский спорт
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02 июля 2019 10:24ТеннисЛипкин Антон

Наоми Осака после вылета из «Уимблдона»: Надеюсь, смогу научиться не давить на себя

Вторая ракетка мира проиграла Путинцевой в первом круге.

Вторая ракетка мира Наоми Осака прокомментировала поражение от Юлии Путинцевой из Казахстана (6:7 (4:7), 2:6) в первом круге третьего в году турнира серии «Большого шлема» «Уимблдона» в Лондоне.

«Как справиться с поражением? Для меня самое важное – это получать удовольствие, – приводит слова 21-летней японской теннисистки официальный сайт турнира. – Мне нужно этому научиться, чтобы не оказывать на себя давление. Надеюсь, как-нибудь я найду способ сделать это».

Напомним, в двух предыдущих сезонах Осака доходила на «Уимблдоне» до третьего круга. Она остается действующей победительницей US Open и Australian Open.

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