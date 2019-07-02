Кузнецова не смогла выйти во второй круг Уимблдона

Российская теннисистка Светлана Кузнецова проиграла бельгийке Элисон Ван Эйтванк в первом круге Уимблдона. Встреча длилась 1 час 46 минут и завершилась победой бельгийки со счетом 6:4, 4:6, 6:2 .
34-летняя россиянка выполнила три эйса, допустила две двойные ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов из 17. У 25-летней бельгийки – три двойные ошибки и семь реализованных брейков из 14.
Во втором круге Ван Эйтванк встретится с сильнейшей в паре Эшли Барти (Австралия) – Чжэн Сайсай (Китай).
Действующей победительницей турнира является немка Анжелика Кербер.
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