Кузнецова не смогла выйти во второй круг Уимблдона

Российская теннисистка Светлана Кузнецова проиграла бельгийке Элисон Ван Эйтванк в первом круге Уимблдона. Встреча длилась 1 час 46 минут и завершилась победой бельгийки со счетом 6:4, 4:6, 6:2 .

34-летняя россиянка выполнила три эйса, допустила две двойные ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов из 17. У 25-летней бельгийки – три двойные ошибки и семь реализованных брейков из 14.

Во втором круге Ван Эйтванк встретится с сильнейшей в паре Эшли Барти (Австралия) – Чжэн Сайсай (Китай).

Действующей победительницей турнира является немка Анжелика Кербер.