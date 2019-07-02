Александрова уступила Синяковой в первом круге Уимблдона - Советский спорт
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02 июля 2019 14:45ТеннисАбушкин Руслан

Александрова уступила Синяковой в первом круге Уимблдона

Призовой фонд турнира, который проходит в Лондоне с 1 по 14 июля, составляет 38 миллионов фунтов.

Российская теннисистка Екатерина Александрова проиграла Катерине Синяковой из Чехии в первом круге Уимблдона. Встреча длилась 1 час 34 минуты и завершилась победой чешки со счетом 2:6, 6:1, 6:1.

24-летняя россиянка выполнила три эйса, допустила четыре двойные ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов из 13. У 23-летней чешки – две подачи навылет, четыре двойные ошибки и восемь реализованных брейков из 15.

Во втором круге Синякова встретится с сильнейшей в паре Ана Богдан (Румыния) – Йоханна Конта (Великобритания).

Действующей победительницей турнира является немка Анжелика Кербер.

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