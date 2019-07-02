Павлюченкова проиграла Бенчич во втором круге Уимблдона - Советский спорт
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02 июля 2019 16:55Теннис

Павлюченкова проиграла Бенчич во втором круге Уимблдона

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова проиграла швейцарке Белинда Бенчич во втором раунде турнира в Лондоне.

Встреча продолжалась 1 час 11 минут и завершилась со счетом 6:2, 6:3 в пользу представительницы Швейцарии. За время матча Павлюченкова четыре раза подала на вылет, реализовала один брейк-пойнт из трех и допустила четыре двойные ошибки. На счету ее соперницы два эйса, четыре реализованных брейк-пойнта из 11, а также одна двойная ошибка.

В следующем раунде турнира Бенчич сыграет против Кайи Канепи из Эстонии, ранее обыгравшей швейцарку Стефани Фегель.

Напомним, что третий в сезоне турнир серии Большого шлема, призовой фонд которого составляет 49,43 миллиона долларов, проходит на травяных кортах Лондона и завершится 14 июля.

Добавим, что действующей победительницей Уимблдона в женском одиночном разряде является немка Анжелика Кербер.

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