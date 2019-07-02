Дьяченко уступила Младенович во втором круге Уимблдона Российская теннисистка Виталия Дьяченко проиграла француженке Кристине Младенович во втором раунде турнира в Лондоне.

Встреча продолжалась 2 часа 15 минут и завершилась со счетом 7:5, 6:7 (4:7), 6:2 в пользу представительницы Франции. За время матча Дьяченко один раз подала на вылет, реализовала два из пяти брейк-пойнтов и допустила шесть двойных ошибок. На счету ее соперницы пять эйсов, пять реализованных брейк-пойнта из восьми, а также 11 двойных ошибок.

В следующем раунде турнира Младенович сыграет против победительницы пары Онс Жабер (Тунис) - Петра Квитова (Чехия).

Напомним, что третий в сезоне турнир серии Большого шлема, призовой фонд которого составляет 49,43 миллиона долларов, проходит на травяных кортах Лондона и завершится 14 июля.

Добавим, что действующей победительницей Уимблдона в женском одиночном разряде является немка Анжелика Кербер.