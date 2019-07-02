Рублев начал выступление на Уимблдоне с победы над чилийским теннисистом - Советский спорт
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02 июля 2019 19:05ТеннисГичунцев Артур

Рублев начал выступление на Уимблдоне с победы над чилийским теннисистом

Турнир в Лондоне завершится 14 июля.

Россиянин Андрей Рублев обыграл чилийца Кристьяна Гарина в первом круге Уимблдона.

Встреча завершилась со счетом 4:6, 6:4, 7:5, 6:4, а ее продолжительность составила 2 часа 57 минут.

Следующим соперником уроженца Москвы станет американец Сэм Куэрри, победивший австрийца Доминика Тима.

Добавим, что в прошлом году соревнования в Великобритании выиграл сербский теннисист Новак Джокович.

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