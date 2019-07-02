Федерер вышел во второй круг Уимблдона - Советский спорт
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02 июля 2019 19:15Теннис

Федерер вышел во второй круг Уимблдона

Швейцарский теннисист Роджер Федерер переиграл представителя ЮАР Ллойда Джорджа Харриса в первом раунде турнира в Лондоне.

Встреча продолжалась 1 час 50 минут и завершилась со счетом 3:6, 6:1, 6:2, 6:2 в пользу швейцарца. За время матча Федерер восемь раз подал на вылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал шесть брейк-пойнтов из 12. На счету его соперника пять эйсов один реализованный брейк-пойнт, а также три двойные ошибки.

В следующем матче на турнире Федерер сыграет против победителя пары Джей Кларк (Великобритания) - Ноа Рубин (США).

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