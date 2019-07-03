Азаренко обыграла Томлянович и вышла в третий круг Уимблдона

Встреча продолжалась 1 час 3 минуты и завершилась со счетом 6:2, 6:0. Поединок продолжался более часа. За время матча Азаренко дважды подала на вылет, реализовала шесть брейк-пойнтов из 11 и допустила две двойные ошибки. На счету ее соперницы один реализованный брейк-пойнт из четырех, а также пять двойных ошибок.
Добавим, что следующей сопернице Азаренко станет победительница матча между Симоной Халеп (Румыния) и Михаэлой Бузарнеску (Румыния).
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