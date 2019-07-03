Азаренко обыграла Томлянович и вышла в третий круг Уимблдона - Советский спорт
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03 июля 2019 14:35Теннис

Азаренко обыграла Томлянович и вышла в третий круг Уимблдона

Белорусская теннисистка Виктория Азаренко переиграла представительницу Австралии Айлу Томлянович во втором раунде турнира в Лондоне.

Встреча продолжалась 1 час 3 минуты и завершилась со счетом 6:2, 6:0. Поединок продолжался более часа. За время матча Азаренко дважды подала на вылет, реализовала шесть брейк-пойнтов из 11 и допустила две двойные ошибки. На счету ее соперницы один реализованный брейк-пойнт из четырех, а также пять двойных ошибок.

Добавим, что следующей сопернице Азаренко станет победительница матча между Симоной Халеп (Румыния) и Михаэлой Бузарнеску (Румыния).

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