Азаренко обыграла Томлянович и вышла в третий круг Уимблдона Белорусская теннисистка Виктория Азаренко переиграла представительницу Австралии Айлу Томлянович во втором раунде турнира в Лондоне.

Встреча продолжалась 1 час 3 минуты и завершилась со счетом 6:2, 6:0. Поединок продолжался более часа. За время матча Азаренко дважды подала на вылет, реализовала шесть брейк-пойнтов из 11 и допустила две двойные ошибки. На счету ее соперницы один реализованный брейк-пойнт из четырех, а также пять двойных ошибок.

Добавим, что следующей сопернице Азаренко станет победительница матча между Симоной Халеп (Румыния) и Михаэлой Бузарнеску (Румыния).