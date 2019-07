Гаспарян получила травму и не смогла доиграть матч со Свитолиной на Уимблдоне

Сегодня, 3 июля, россиянка Маргарита Гаспарян встречалась с Элиной Свитолиной из Украины во втором круге Уимблдона.

Во время игры 24-летняя уроженка Москвы упала, повредив ногу, после чего ей пять минут оказывали помощь.

Гаспарян вернулась к матчу, но продолжить поединок так и не смогла. Встреча завершилась при счете 7:5, 6:5.

За выход в четвертый круг украинка сыграет с Марией Саккари из Греции.

Not what we want to see.



Margarita Gasparyan is in tears after treatment on a muscle injury.



She's trying to play on and you can see why - she's a set up against eighth seed Elina Svitolina



Live @BBCOne 👉 https://t.co/LhRKmW09DU #wimbledon #bbctennis pic.twitter.com/38n2Ciwe9Q