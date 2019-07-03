Гаспарян получила травму и не смогла доиграть матч со Свитолиной на Уимблдоне

Сегодня, 3 июля, россиянка Маргарита Гаспарян встречалась с Элиной Свитолиной из Украины во втором круге Уимблдона.
Во время игры 24-летняя уроженка Москвы упала, повредив ногу, после чего ей пять минут оказывали помощь.
Гаспарян вернулась к матчу, но продолжить поединок так и не смогла. Встреча завершилась при счете 7:5, 6:5.
За выход в четвертый круг украинка сыграет с Марией Саккари из Греции.
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