Гаспарян получила травму и не смогла доиграть матч со Свитолиной на Уимблдоне - Советский спорт
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03 июля 2019 15:07ТеннисГичунцев Артур

Гаспарян получила травму и не смогла доиграть матч со Свитолиной на Уимблдоне

Призовой фонд соревнований составляет 38 млн фунтов.

Сегодня, 3 июля, россиянка Маргарита Гаспарян встречалась с Элиной Свитолиной из Украины во втором круге Уимблдона.

Во время игры 24-летняя уроженка Москвы упала, повредив ногу, после чего ей пять минут оказывали помощь.

Гаспарян вернулась к матчу, но продолжить поединок так и не смогла. Встреча завершилась при счете 7:5, 6:5.

За выход в четвертый круг украинка сыграет с Марией Саккари из Греции.

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