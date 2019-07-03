Хачанов обыграл Фелисиано Лопеса во втором круге Уимблдона - Советский спорт
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03 июля 2019 19:37ТеннисКоноплев Александр

Хачанов обыграл Фелисиано Лопеса во втором круге Уимблдона

Следующий матч Хачанов проведет 5 июля.

Россиянин Карен Хачанов вышел в третий круг Уимблдонского турнира. В 1/32 финала он обыграл испанца Фелисиано Лопеса – 4:6, 6:4, 7:5, 6:4.

В следующем раунде Хачанов встретится с другим испанцем – Роберто Баутиста-Агутом.

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