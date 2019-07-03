Хачанов обыграл Фелисиано Лопеса во втором круге Уимблдона

Россиянин Карен Хачанов вышел в третий круг Уимблдонского турнира. В 1/32 финала он обыграл испанца Фелисиано Лопеса – 4:6, 6:4, 7:5, 6:4.
В следующем раунде Хачанов встретится с другим испанцем – Роберто Баутиста-Агутом.
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