Шарапову огорчил танец Пармантье - Советский спорт
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03 июля 2019 21:15ТеннисКоноплев Александр

Шарапову огорчил танец Пармантье

Россиянке было не до сна.

Россиянка Мария Шарапова огорчилась реакции Полин Пармантье после победы в очном матче в первом круге Уимблдона.

Шарапова отказалась от борьбы в третьем сете при счете 0:5. От радости француженка исполнила «лунную походку».

«Хотела поспать сегодня днем, но не получилось, так как мне прислали это», – написала победительница Уимблдона-2004, приложив видео с танцем Пармантье.

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