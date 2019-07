Шарапову огорчил танец Пармантье

Россиянка Мария Шарапова огорчилась реакции Полин Пармантье после победы в очном матче в первом круге Уимблдона.

Шарапова отказалась от борьбы в третьем сете при счете 0:5. От радости француженка исполнила «лунную походку».

«Хотела поспать сегодня днем, но не получилось, так как мне прислали это», – написала победительница Уимблдона-2004, приложив видео с танцем Пармантье.

I thought about an afternoon nap 😴 today but...that didn’t last too long after being sent this💪🏻🤸🏼‍♂️ https://t.co/hli7RSQ9Zl