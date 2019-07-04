Рублев и Флинк проведут матчи второго круга на «Уимблдоне»

Два российских теннисиста сыграют в четверг в одиночных разрядах на турнире «Большого шлема» «Уимблдон» в Лондоне.
В 13:00 (мск) на корт выйдет 79-я ракетка мира Андрей Рублев, который проведет матч второго круга с американцем Сэмом Куэрри, занимающим 65-е место в мировом рейтинге.
Во вторник в первом круге Рублев нанес поражение Кристиану Гарину из Чили (4:6, 6:4, 7:5, 6:4).
А в 16:30 (мск) начнется матч Варвары Флинк против 18-й сеяной Юлии Гергес из Германии. 22-летняя российская теннисистка, впервые вышедшая в основную сетку турнира «Большого шлема», в первом круге выбила из борьбы Паулу Бадосу из Испании (6:4, 6:2).
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