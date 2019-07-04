Рублев проиграл Куэрри и выбыл из «Уимблдона»

79-я ракетка мира Андрей Рублев завершил выступление в одиночном разряде третьего в году турнира серии «Большого шлема» «Уимблдона».

Во втором круге 21-летний российский теннисист потерпел поражение от Сэма Куэрри. За 1 час 36 минут 31-летний американец, занимающий 65-е место в мировом рейтинге, оформил победу в трех сетах со счетом 6:3, 6:2, 6:3. Его следующим соперником станет победитель матча Джон Миллман (Австралия) – Ласло Дьере (Сербия, 31).

Отметим, что Рублев во второй раз выступает на «Уимблдоне». Два года назад он также выбыл во втором круге.

Лондон (Великобритания)

Турнир серии «Большого шлема» «Уимблдон»

Призовой фонд 38 000 000 фунтов

Открытые корты, трава

Мужчины

Одиночный разряд

2-й круг

Сэм Куэрри (США) – Андрей Рублев (Россия) – 6:3, 6:2, 6:3