Победительница Уимблдона-2018 Кербер не смогла защитить титул

Бывшая первая ракетка мира Анжелик Кербер проиграла Лорин Дэвис со счетом 6:2, 2:6, 1:6 в матче второго круга Уимблдонского турнира. Встреча продолжалась один час 54 минуты.
В третьем раунде Дэвис сыграет с испанкой Карлой Суарес-Наварро.
Напомним, что Кербер выиграла Уимблдон в 2018 году.
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