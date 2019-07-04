Надаль обыграл Кирьоса во втором круге Уимблдона

Испанец Рафаэль Надаль обыграл австралийца Ника Кирьоса во втором круге Уимблдона – 6:3, 3:6, 7:6 (7:5), 7:6 (7:3).
Матч продолжался три часа семь минут. Счет по эйсам – 11:29.
В следующем раунде Надаль встретится с французом Жо-Уилфридом Тсонга.
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