Хачанов и Медведев проведут матчи третьего круга «Уимблдона» Хачанов сыграет с Баутиста-Агутом, Медведев – с Гоффеном.

Два российских теннисиста, продолжающих борьбу в одиночном разряде турнира серии «Большого шлема» «Уимблдон», проведут в пятницу свои матчи третьего круга.

В 14:30 (мск) десятый сеяный Карен Хачанов выйдет на корт против 23-й ракетки турнира Роберто Баутиста-Агута. Счет личных встреч теннисистов – 3:2 в пользу испанца.

В нынешнем сезоне Хачанов проиграл Баутиста-Агуту в январе на первом в году турнире «Большого шлема» Australian Open (4:6, 5:7, 4:6), а в мае победил на «Мастерсе» в Риме (5:7, 6:4, 6:2).

А в 16:30 (мск) начнется матч Даниил Медведев (11) – Давид Гоффен (Бельгия, 21). Единственная встреча соперников состоялась в этом году на Australian Open и завершилась в пользу российского теннисиста в трех сетах (6:2, 7:6 (7:3), 6:3).