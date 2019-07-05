Свитолина обыграла Саккари и вышла в четвертый круг Уимблдона

Панарин способен стать лицом «Нью-Йорка», как Овечкин в «Вашингтоне» По годовой зарплате Артемий в НХЛ уступает только Макдэвиду. Но, уверен, россиянин в «Рейнджерс» не повторит судьбу канадца в «Эдмонтоне», чей клуб уже два сезона даже в плей-офф попасть не может.

Два грязных боксера и один глухой судья. Каким будет бокс (видео) В Риге прошли полуфиналы Всемирной боксерской Суперсерии в первом тяжелом весе. Кубинец Юниер Дортикос победил американца Эндрю Табити, а латвиец Майрис Бриедис оказался сильнее поляка Кшиштофа Гловацки.

«Вместо стола – старая японская дверь». Экскурсия по шикарному дому Шараповой Звезда тенниса россиянка Мария Шарапова показала свой американский дом в японском стиле. Он расположен на побережье Тихого океана в Лос-Анджелесе.

Главный бой этой недели. Нганноу против дос Сантоса: мясорубка или скукота? В этом поединке будет определен главный претендент на титульный поединок.

В двух шагах от топ-10. Медведев упустил возможность пробиться в «десятку» Россиянин Даниил Медведев был в двух победах от дебюта в топ-10 рейтинга, но не сумел использовать этот шанс. В полуфинале турнире в Лондоне он уступил французу Жилю Симону – 7:6 (7:4), 4:6, 3:6.

Шарапова откланялась: россиянка завершила Уимблдон из-за новой травмы руки Пропустив пять месяцев из-за проблем с плечом, Мария Шарапова вернулась в Тур за две недели до Уимблдона.

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Битва в купальниках: Туктамышева и Загитова устроили новую дуэль Лучшие фигуристки мира Алина Загитова и Елизавета Туктамышева продолжают соревноваться, даже покинув лед на время отпуска. И эта битва - погорячее прежних.

Играли и будут играть: семь спортсменов, которые стали актерами Федор Емельяненко, Олег Тактаров и другие спортсмены, которые не побоялись сняться в кино.

Загитова увела «Плохого парня» у Медведевой. Кто под что катается в новом сезоне Многие из российских звезд уже определились с музыкой для своих программ на сезон-2019/20. Здесь о ней можно не только прочитать, но и послушать.

Оба хороши: Медведев и Хачанов вышли в третий круг Уимблдона Даниил Медведев и Карен Хачанов победили во втором раунде Уимблдона. Первый обыграл австралийца Алексея Попырина. Второй – испанца Фелисиано Лопеса. Оба – за четыре сета.

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