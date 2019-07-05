Хачанов проиграл испанскому теннисисту и покинул Уимблдон - Советский спорт
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05 июля 2019 17:18ТеннисГичунцев Артур

Хачанов проиграл испанскому теннисисту и покинул Уимблдон

Призовой фонд соревнований составляет 38 млн фунтов.

Россиянин Карен Хачанов уступил испанцу Роберто Баутиста-Агуту в третьем круге Уимблдона.

Встреча завершилась со счетом 3:6, 6:7 (3:7), 1:6, а ее продолжительность составила 1 час 54 минуты.

Следующий матч Баутиста-Агут проведет с французом Бенуа Пэром.

Добавим, что в прошлом году этот турнир выиграл сербский теннисист Новак Джокович.

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