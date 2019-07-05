Медведев в пяти сетах проиграл Гоффену в третьем круге Уимблдона

Россиянин Даниил Медведев проиграл бельгийцу Давиду Гоффену в третьем круге Уимблдона – 6:4, 2:6, 6:3, 3:6, 5:7. Матч продолжался три с половиной часа.
Медведев чаще подавал навылет (20:10) и совершил больше двойных ошибок (9:4).
В 1/8 финала Гоффен сыграет с испанцем Фернандо Вердаско.
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