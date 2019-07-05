Гауфф повторила достижение Граф

15-летняя американка Кори Гауфф вышла в 1/8 финала Уимблдона, обыграв в третьем раунде словенку Полону Херцог – 3:6, 7:6 (9:7), 7:5.
В следующем раунде юниорка сыграет с Симоной Халеп.
Отметим, что до сегодняшнего дня единственной 15-летней спортсменкой в четвертом круге Уимблдона была немка Штеффи Граф. Это случилось в 1984 году.
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