Гауфф повторила достижение Граф - Советский спорт
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05 июля 2019 23:27ТеннисКоноплев Александр

Гауфф повторила достижение Граф

Американка может побить рекорд легендарной немки.

15-летняя американка Кори Гауфф вышла в 1/8 финала Уимблдона, обыграв в третьем раунде словенку Полону Херцог – 3:6, 7:6 (9:7), 7:5.

В следующем раунде юниорка сыграет с Симоной Халеп.

Отметим, что до сегодняшнего дня единственной 15-летней спортсменкой в четвертом круге Уимблдона была немка Штеффи Граф. Это случилось в 1984 году.

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