Серена Уильямс, обыграв Гергес, вышла в 1/8 финала Уимблдона - Советский спорт
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06 июля 2019 16:49ТеннисГичунцев Артур

Серена Уильямс, обыграв Гергес, вышла в 1/8 финала Уимблдона

Турнир завершится 14 июля.

Американская теннисистка Серена Уильямс обыграла Юлию Гергес из Германии в третьем круге Уимблдона.

Встреча, которая длилась 1 час 13 минут, завершилась со счетом 6:3, 6:4.

Таким образом, представительница США вышла в 1/8 финала, где ей предстоит сыграть с испанской теннисисткой Карлой Суарес Наварро

Добавим, что призовой фонд соревнований в Лондоне составляет 38 млн фунтов. В прошлом году этот турнир выиграла Анжелика Кербер из Германии.

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