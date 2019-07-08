Плишкова после поражения Барти может стать первой ракеткой мира

Австралийская теннисистка Эшли Барти проиграла в 1/8 финала Уимблдона американке Элисон Риске.
Таким образом, первой ракеткой мира может стать Каролина Плишкова. Для этого представительнице Чехии нужно выйти в финал соревнований, что позволит набрать ей 7115 очков, а в случае победы – 7815 очков.
В четвертом круге Плишкова ведет борьбу с соотечественницей Каролиной Муховой.
Добавим, что в прошлом году турнир в Лондоне выиграла немецкая теннисистка Анжелика Кербер.
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