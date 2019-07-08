Плишкова после поражения Барти может стать первой ракеткой мира - Советский спорт
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08 июля 2019 15:39ТеннисГичунцев Артур

Плишкова после поражения Барти может стать первой ракеткой мира

Турнир завершится 14 июля.

Австралийская теннисистка Эшли Барти проиграла в 1/8 финала Уимблдона американке Элисон Риске.

Таким образом, первой ракеткой мира может стать Каролина Плишкова. Для этого представительнице Чехии нужно выйти в финал соревнований, что позволит набрать ей 7115 очков, а в случае победы – 7815 очков.

В четвертом круге Плишкова ведет борьбу с соотечественницей Каролиной Муховой.

Добавим, что в прошлом году турнир в Лондоне выиграла немецкая теннисистка Анжелика Кербер.

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