Свитолина впервые в карьере пробилась в четвертьфинал Уимблдона - Советский спорт
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08 июля 2019 16:06ТеннисГичунцев Артур

Свитолина впервые в карьере пробилась в четвертьфинал Уимблдона

Турнир проходит в Лондоне.

Украинская теннисистка Элина Свитолина обыграла Петру Мартич в 4-м круге Уимблдона.

Встреча продлилась 1 час 44 минуты и завершилась со счетом 6:4, 6:2.

Таким образом, уроженка Одессы впервые в карьере сыграет в ¼ финала Уимблдона. Ее соперница определится в матче Каролина Плишкова (Чехия) – Каролина Мухова (Чехия).

Добавим, что в прошлом году этот турнир выиграла немка Анжелика Кербер.

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