Свитолина впервые в карьере пробилась в четвертьфинал Уимблдона

Украинская теннисистка Элина Свитолина обыграла Петру Мартич в 4-м круге Уимблдона.
Встреча продлилась 1 час 44 минуты и завершилась со счетом 6:4, 6:2.
Таким образом, уроженка Одессы впервые в карьере сыграет в ¼ финала Уимблдона. Ее соперница определится в матче Каролина Плишкова (Чехия) – Каролина Мухова (Чехия).
Добавим, что в прошлом году этот турнир выиграла немка Анжелика Кербер.
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