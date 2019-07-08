Серена Уильямс, обыграв Суарес-Наварро, вышла в четвертьфинал Уимблдона

Американская теннисистка Серена Уильямс победила Карлу Суарес-Наварро из Испании в матче 4-го круга Уимблдона.
Встреча продлилась 1 час 3 минуты и завершилась со счетом 6:2, 6:2.
Теперь ей предстоит сыграть против соотечественницы Элисон Риске, которая ранее победила первую ракетку мира Эшли Барти (Австралия).
Добавим, что в прошлом году этот турнир выиграла немка Анжелика Кербер.
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