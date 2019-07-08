Надаль разгромил Соузу и вышел в четвертьфинал Уимблдона - Советский спорт
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08 июля 2019 17:16ТеннисГичунцев Артур

Надаль разгромил Соузу и вышел в четвертьфинал Уимблдона

Турнир завершится 14 июля.

Испанский теннисист Рафаэль Надаль оформил выход в ¼ финала Уимблдона, обыграв Жоау Соузу из Португалии.

Встреча продлилась 1 час 44 минуты и завершилась со счетом 6:2, 6:2, 6:2.

Следующим соперником уроженца Мадрида станет победитель встречи Сэм Куэрри (США) – Теннис Сандгрен (США).

Добавим, что в прошлом году Уимблдон выиграл сербский теннисист Новак Джокович.

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