Надаль разгромил Соузу и вышел в четвертьфинал Уимблдона

Испанский теннисист Рафаэль Надаль оформил выход в ¼ финала Уимблдона, обыграв Жоау Соузу из Португалии.
Встреча продлилась 1 час 44 минуты и завершилась со счетом 6:2, 6:2, 6:2.
Следующим соперником уроженца Мадрида станет победитель встречи Сэм Куэрри (США) – Теннис Сандгрен (США).
Добавим, что в прошлом году Уимблдон выиграл сербский теннисист Новак Джокович.
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