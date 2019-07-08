Халеп выбила с Уимблдона 15-летнюю американку Гауфф

Симона Халеп из Румынии оформила выход в ¼ финала Уимблдона-2019, победив американскую теннисистку Кори Гауфф.
Встреча завершилась со счетом 6:3, 6:3, а ее продолжительность составила 1 час 17 минут.
Следующей соперницей Халеп станет китаянка Чжан Шуай.
Добавим, что в прошлом году этот турнир выиграла Анжелика Кербер из Германии.
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