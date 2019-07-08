Халеп выбила с Уимблдона 15-летнюю американку Гауфф - Советский спорт
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08 июля 2019 18:09ТеннисГичунцев Артур

Халеп выбила с Уимблдона 15-летнюю американку Гауфф

Ранее теннисистка из США победила пятикратную чемпионку Уимблдона Винус Уильямс, а также Магдалену Рыбарикову из Словакии.

Симона Халеп из Румынии оформила выход в ¼ финала Уимблдона-2019, победив американскую теннисистку Кори Гауфф.

Встреча завершилась со счетом 6:3, 6:3, а ее продолжительность составила 1 час 17 минут.

Следующей соперницей Халеп станет китаянка Чжан Шуай.

Добавим, что в прошлом году этот турнир выиграла Анжелика Кербер из Германии.

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