Джокович сыграет с Гоффеном в четвертьфинале Уимблдоне

Новак Джокович обыграл француза Уго Умбера в 1/8 финала Уимблдонского турнира – 6:3, 6:2, 6:3. Матч продолжался один час 42 минуты.
В следующем раунде четырехкратный победитель Уимблдона сыграет с бельгийцем Давидом Гоффеном.
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