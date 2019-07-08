Джокович сыграет с Гоффеном в четвертьфинале Уимблдоне - Советский спорт
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08 июля 2019 21:18ТеннисКоноплев Александр

Джокович сыграет с Гоффеном в четвертьфинале Уимблдоне

Джокович побеждал на Уимблдоне в 2011, 2014, 2015 и 2018 годах.

Новак Джокович обыграл француза Уго Умбера в 1/8 финала Уимблдонского турнира – 6:3, 6:2, 6:3. Матч продолжался один час 42 минуты.

В следующем раунде четырехкратный победитель Уимблдона сыграет с бельгийцем Давидом Гоффеном.

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