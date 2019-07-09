Халеп, обыграв китайскую теннисистку, вышла в полуфинал Уимблдона

Румынка Симона Халеп оформила выход в полуфинал Уимблдона, переиграв представительницу Китая Чжан Шуай.
Встреча завершилась со счетом 7:6 (7:4), 6:1, а ее продолжительность составила 1 час 27 минут.
Следующей соперницей Халеп станет победительница матча Элина Свитолина (Украина, 8) – Каролина Мухова (Чехия).
Добавим, что 2018 году этот турнир выиграла немецкая теннисистка Анжелика Кербер.
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