Халеп, обыграв китайскую теннисистку, вышла в полуфинал Уимблдона - Советский спорт
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09 июля 2019 17:20ТеннисГичунцев Артур

Халеп, обыграв китайскую теннисистку, вышла в полуфинал Уимблдона

Турнир завершится 14 июля, а его призовой фонд составляет 38 млн фунтов.

Румынка Симона Халеп оформила выход в полуфинал Уимблдона, переиграв представительницу Китая Чжан Шуай.

Встреча завершилась со счетом 7:6 (7:4), 6:1, а ее продолжительность составила 1 час 27 минут.

Следующей соперницей Халеп станет победительница матча Элина Свитолина (Украина, 8) – Каролина Мухова (Чехия).

Добавим, что 2018 году этот турнир выиграла немецкая теннисистка Анжелика Кербер.

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