Фото дня: Серена Уильямс снялась для обложки популярного журнала в золотом платье Американская теннисистка Серена Уильямс снялась в фотосессии для августовского номера журнала Harper's Bazaar.

«В конце концов моя дочь - это та причина, по которой я вновь вновь взяла в руки ракетку. Любовь наполняет людей жизнью и дарит новые перспективы. Речь не о том, чтобы бросить все, когда кто-то бросил вам вызов. Речь о том, что надо подняться после падения, отряхнуться и спросить: «Это лучшее, на что ты способен?», - написала Уильямс в своем эссе для журнала.

Напомним, что во вторник Уильямс обыграла в четвертьфинале Уимблдона соотечественницу Элисон Риске (6:4, 4:6, 6:3) и в полуфинале турнира сыграет с победительницей встречи между Барборой Стрыцовой (Чехия) и Джоанной Контой (Великобритания).