Фото дня: Серена Уильямс снялась для обложки популярного журнала в золотом платье - Советский спорт
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09 июля 2019 18:35Теннис

Фото дня: Серена Уильямс снялась для обложки популярного журнала в золотом платье

Американская теннисистка Серена Уильямс снялась в фотосессии для августовского номера журнала Harper's Bazaar.

«В конце концов моя дочь - это та причина, по которой я вновь вновь взяла в руки ракетку. Любовь наполняет людей жизнью и дарит новые перспективы. Речь не о том, чтобы бросить все, когда кто-то бросил вам вызов. Речь о том, что надо подняться после падения, отряхнуться и спросить: «Это лучшее, на что ты способен?», - написала Уильямс в своем эссе для журнала.

Напомним, что во вторник Уильямс обыграла в четвертьфинале Уимблдона соотечественницу Элисон Риске (6:4, 4:6, 6:3) и в полуфинале турнира сыграет с победительницей встречи между Барборой Стрыцовой (Чехия) и Джоанной Контой (Великобритания).

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“I’ve been called every name in the book. I’ve been shamed because of my body shape. I’ve been paid unequally because of my sex. I’ve been penalized a game in the final of a Major because I expressed my opinion or grunted too loudly...And these are only the things that are seen by the public. In short, it’s never been easy. But then I think of the next girl who is going to come along who looks ~* me, and I hope, ‘Maybe, just maybe, my voice will help her.’” @SerenaWilliams goes unretouched on our August 2019 issue and gets candid in a personal essay on BAZAAR.com. Link in bio Photography by @alexilubomirski Styling by @menamorado Hair by @vernonfrancois Makeup by @tyronmachhausen #SerenaWilliams wears @ralphlauren, @bulgariofficial and @louboutinworld

Публикация от Harper's BAZAAR (@harpersbazaarus)

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