Свитолина обыграла Мухову и впервые вышла в полуфинал турнира Большого шлема Украинская теннисистка Элина Свитолина победила чешку Каролину Мухову в четвертьфинале турнира в Лондоне.

Встреча продолжалась 1 час 34 минуты и завершилась со счетом 7:5, 6:4 в пользу украинской спортсменки. За время матча Свитолина дважды подала навылет, реализовала шесть из 11 брейк-пойнтов и допустила одну двойную ошибку. На счету ее соперницы четыре реализованных брейк-пойнтов, а также одна двойная ошибка.

Отметим, что выход в полуфинал Уимблдона стал наивысшим достижением 24-летней украинской теннисистки на турнирах серии Большого шлема. Ранее Свитолина дважды доходила до четвертьфинала Открытого чемпионата Австралии (2018 и 2019 годы) и два раза играла в 1/4 финала Открытого чемпионата Франции (2015, 2017).

Добавим, что в полуфинале турнира украинка сыграет против Симоны Халеп из Румынии.