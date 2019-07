Касаткина снялась с турнира в Юрмале

30-я ракетка мира Дарья Касаткина не выступит на турнире Baltic Open, который пройдет с 22 по 28 июля в Юрмале.

22-летняя российская теннисистка снялась с турнира, в связи с чем ее место в основной сетке займет 18-летняя Кайя Юван из Словении, занимающая 133-е место в мировом рейтинге.

#Jurmala Update



Out

KASATKINA, DARIA



In

JUVAN, KAJA



Next

SMITKOVA, TEREZA