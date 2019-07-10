Касаткина снялась с турнира в Юрмале

30-я ракетка мира Дарья Касаткина не выступит на турнире Baltic Open, который пройдет с 22 по 28 июля в Юрмале.
22-летняя российская теннисистка снялась с турнира, в связи с чем ее место в основной сетке займет 18-летняя Кайя Юван из Словении, занимающая 133-е место в мировом рейтинге.
Напомним, на прошлой неделе Касаткина завершила выступление на турнире серии «Большого шлема» «Уимблдоне», проиграв в первом круге Айле Томлянович из Австралии (3:6, 1:6). Ранее она потерпела поражение в первом круге турнира в Истборне от Андреа Петкович (7:5, 4:6, 2:6).
По итогам Уимблдона Касаткина покинет топ-40 рейтинга WTA.
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