«Между прочим, я профессиональная теннисистка». Конта ответила на критику журналиста

Как сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на пресс-службу турнира, спортсменка поругалась с журналистом, заявившим, что британка совершила множество ошибок по ходу встречи с чешкой Барборой Стрыцовой (6:7, 1:6).
В ответ на критику Конта резко ответила репортеру, попросив не поучать ее.
«У вас неуважительный, поучающий тон. Между прочим, я профессиональная теннисистка. В этом матче я сделала все возможное. Больше сказать мне нечего», — подчеркнула британская спортсменка.
Добавим, что в полуфинале Уимблдона Стрыцова сыграет против американской теннисистки Серены Уильямс.
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