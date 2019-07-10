«Между прочим, я профессиональная теннисистка». Конта ответила на критику журналиста Теннисистка из Великобритании Джоанна Конта во время пресс-конференции не смогла справится с эмоциями после поражения в 1/4 финала Уимблдона.

Как сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на пресс-службу турнира, спортсменка поругалась с журналистом, заявившим, что британка совершила множество ошибок по ходу встречи с чешкой Барборой Стрыцовой (6:7, 1:6).

В ответ на критику Конта резко ответила репортеру, попросив не поучать ее.

«У вас неуважительный, поучающий тон. Между прочим, я профессиональная теннисистка. В этом матче я сделала все возможное. Больше сказать мне нечего», — подчеркнула британская спортсменка.

Добавим, что в полуфинале Уимблдона Стрыцова сыграет против американской теннисистки Серены Уильямс.