Испанец Баутиста-Агут переиграл аргентинца Пелью и вышел в полуфинал Уимблдона

Встреча продолжалась 3 часа 9 минут и завершилась со счетом 7:5, 6:4, 3:6, 6:3 в пользу спортсмена из Испании. За время матча Баутиста-Агут четыре раза подал навылет, реализовал четыре брейк-пойнта из 16 и допустил одну двойную ошибку. На счету аргентинца 14 эйсов, два реализованных брейк-пойнта из 13, а также пять двойных ошибок.

В полуфинале турнира Баутиста-Агут сыграет против серба Новака Джоковича, ранее обыгравшего в четвертьфинале бельгийца Давида Гоффена (6:4, 6:0, 6:2).