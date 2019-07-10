Федерер, победив Нисикори, вышел в полуфинал Уимблдона

Швейцарский теннисист Роджер Федерер обыграл японца Кея Нисикори в матче ¼ финала Уимблдона.

Встреча завершилась со счетом 4:6, 6:1, 6:4, 6:4, а ее продолжительность составила 2 часа 39 минут.

Федерер сделал 12 эйсов, допустил четыре двойные ошибки и реализовал четыре брейк-пойнта из 14. Нисикори три раза подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал один брейк из шести.

За выход в финал уроженец Базеля, который одержал на этом турнире сотую победу, поспорит с победителем матча Сэм Куэрри (США) – Рафаэль Надаль (Испания).

Добавим, что в прошлом году Уимблдон выиграл сербский теннисист Новак Джокович.