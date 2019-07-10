Надаль обыграл Куэрри и стал последним участником полуфинала Уимблдона

Встреча продолжалась 2 часа 9 минут и завершилась со счетом 7:5, 6:2, 6:2 в пользу испанца. За время матча Надаль десять раз подал навылет, реализовал шесть брейк-пойнтов из 16 и допустил две двойные ошибки. На счету его соперника 22 эйса, один реализованный брейк-пойнт из семи, а также три двойные ошибки.

Добавим, что за выход в финал Уимблдона Надаль сыграет против швейцарца Роджера Федерера, ранее обыгравшего японца Кея Нисикори. Во втором полуфинальном матче турнира между собой сыграют Новак Джокович (Сербия) и Роберто Баутиста-Агут (Испания).