Халеп обыграла Свитолину и впервые в карьере сыграет в финале Уимблдона - Советский спорт
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11 июля 2019 16:35ТеннисГичунцев Артур

Халеп обыграла Свитолину и впервые в карьере сыграет в финале Уимблдона

Турнир в Лондоне завершится 14 июля.

Сегодня, 11 июля, Симона Халеп из Румынии обыграла украинскую теннисистку Элину Свитолину в полуфинале Уимблдона.

Встреча продлилась 1 час 12 минут и завершилась со счетом 6:1, 6:3.

Таким образом, румынка впервые в карьере пробилась в финал, где ее соперницей может стать теннисистка из США Серена Уильямс, которой предстоит матч с Барборой Стрыцовой (Чехия).

Добавим, что призовой фонд Уимблдона составляет 38 млн фунтов. В прошлом году этот турнир выиграла немецкая теннисистка Анжелика Кербер.

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