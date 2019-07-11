Халеп обыграла Свитолину и впервые в карьере сыграет в финале Уимблдона

Сегодня, 11 июля, Симона Халеп из Румынии обыграла украинскую теннисистку Элину Свитолину в полуфинале Уимблдона.
Встреча продлилась 1 час 12 минут и завершилась со счетом 6:1, 6:3.
Таким образом, румынка впервые в карьере пробилась в финал, где ее соперницей может стать теннисистка из США Серена Уильямс, которой предстоит матч с Барборой Стрыцовой (Чехия).
Добавим, что призовой фонд Уимблдона составляет 38 млн фунтов. В прошлом году этот турнир выиграла немецкая теннисистка Анжелика Кербер.
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