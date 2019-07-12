В пятницу пройдут полуфиналы мужского одиночного разряда Уимблдона

В пятницу на третьем в году турнире серии «Большого шлема» Уимблдоне в Лондоне пройдут два полуфинала в мужском одиночном разряде.
В 15:00 на корт выйдут испанец Роберто Баутиста-Агут и сербский теннисист Новак Джокович.
Во втором полуфинале, который начнется в 17:00, Рафаэль Надаль из Испании встретится с Роджером Федерером из Швейцарии.
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