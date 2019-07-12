Федерер обыграл Надаля и вышел в финал Уимблдона

Во втором полуфинальном матче Уимблдона Роджер Федерер обыграл Рафаэля Надаля – 7:6 (7:3), 1:6, 6:3, 6:4.

Победитель 14 раз подал навылет, реализовал два брейк-пойнта из десяти и совершил одну двойную ошибку. У Надаля десять эйсов, четыре двойных ошибки и два выигранных брейк-пойнта из восьми. Матч продолжался три часа шесть минут.

В финале турнира швейцарец сыграет с сербом Новаком Джоковичем. Они уже встречались в решающих матчах Уимблдона в 2014 и 2015 годах. Обе встречи остались за Джоковичем.