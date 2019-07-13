Джокович – Федерер. Серб одержал 12 побед над швейцарцем в финалах и потерпел шесть поражений

Финальный матч Уимблдона между сербом Новаком Джоковичем и швейцарцем Роджером Федерером станет 48-м очным поединком в карьере спортсменов.
На данный момент серб впереди – 25:22. С учетом финалов счет – 12:6, а если учитывать только решающие матчи турнира «Большого шлема» – 3:1.
Джокович дважды побеждал Федерера в финале Уимблдона – в 2004 и 2005 годах. Также серб обыгрывал швейцарца в финале US Open-2005. Через два года в финале открытого чемпионата США Федерер взял реванш у своего оппонента.
Титул чемпиона Уимблдона в мужском одиночном разряде спортсмены разыграют 14 июля. Матч начнется в 16.00 по московскому времени.
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