Уильямс и Халеп сыграют в финале Уимблдона

В субботу на третьем в году турнире серии «Большого шлема» «Уимблдоне» в Лондоне пройдет финал в женском одиночном разряде, в котором сыграют Серена Уильямс (США) и Симона Халеп (Румыния).
37-летняя американка, занимающая десятое место в рейтинге WTA, проведет свой 32-й финал «Большого шлема» и 11-й – на «Уимблдоне». Уильямс побеждала в Лондоне семь раз (2002, 2003, 2009, 2010, 2012, 2015, 2016) и трижды проигрывала в финалах (2004, 2008, 2018).
У седьмой ракетки мира 27-летней Халеп один титул «Большого шлема» («Ролан Гаррос» в 2018 году). Также она трижды проигрывала в финалах (на «Ролан Гаррос» в 2014 и 2017 годах и Australian Open в 2018 году). Ее лучшим результатом на «Уимблдоне» до нынешнего турнира был выход в полуфинал в 2014 году.
Счет личных встреч Уильямс и Халеп – 9:1 в пользу американской теннисистки. В нынешнем году соперницы встречались в 1/8 финала Australian Open, где Уильямс была сильнее в трех сетах (6:1, 4:6, 6:4).
А их первый очный матч состоялся в 2011 году в 1/32 финала «Уимблдона». Восемь лет назад американка победила со счетом 3:6, 6:2, 6:1.
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