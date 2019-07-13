Уильямс и Халеп сыграют в финале Уимблдона Американка может выиграть 24-й титул на турнире «Большого шлема».

В субботу на третьем в году турнире серии «Большого шлема» «Уимблдоне» в Лондоне пройдет финал в женском одиночном разряде, в котором сыграют Серена Уильямс (США) и Симона Халеп (Румыния).

37-летняя американка, занимающая десятое место в рейтинге WTA, проведет свой 32-й финал «Большого шлема» и 11-й – на «Уимблдоне». Уильямс побеждала в Лондоне семь раз (2002, 2003, 2009, 2010, 2012, 2015, 2016) и трижды проигрывала в финалах (2004, 2008, 2018).

У седьмой ракетки мира 27-летней Халеп один титул «Большого шлема» («Ролан Гаррос» в 2018 году). Также она трижды проигрывала в финалах (на «Ролан Гаррос» в 2014 и 2017 годах и Australian Open в 2018 году). Ее лучшим результатом на «Уимблдоне» до нынешнего турнира был выход в полуфинал в 2014 году.

Счет личных встреч Уильямс и Халеп – 9:1 в пользу американской теннисистки. В нынешнем году соперницы встречались в 1/8 финала Australian Open, где Уильямс была сильнее в трех сетах (6:1, 4:6, 6:4).

А их первый очный матч состоялся в 2011 году в 1/32 финала «Уимблдона». Восемь лет назад американка победила со счетом 3:6, 6:2, 6:1.