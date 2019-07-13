Федерер побил рекорд Иванишевича по количеству эйсов на Уимблдоне В пятницу, 12 июля, состоялась полуфинальная встреча Уимблдона между швейцарцем Роджером Федерером и испанцем Рафаэлем Надалем (7:6 (7:3), 1:6, 6:3, 6:4).

После этой игры 37-летний швейцарец вышел на первое место по количеству эйсов за всю историю Уимблдона. Ранее достижение принадлежало хорвату Горану Иванишевичу, на счету которого за время выступлений на турнире 1397 эйсов.

Перед финальным матчем с сербом Новаком Джоковичем на счету Федерера 1405 подач навылет.