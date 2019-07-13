Серена Уильямс: Халеп играла как сумасшедшая, остается только снять шляпу Американская теннисистка Серена Уильямс прокомментировала поражение от румынки Симоны Халеп в финале Уимблдона (2:6, 2:6).

- Она играла как сумасшедшая. Поздравляю, Симона. Я же в этом матче была немного похожа на испуганного оленя, выхваченного светом фар.

Всякий раз, когда кто-то так играет потрясающе, остается только снять шляпу и кивнуть в знак уважения.

Я должна не оставлять попыток и продолжать бороться. Я рада оказаться здесь, У меня потрясающая команда, это было весело, - приводит слова 37-летней американки Sky Sports.

Напомним, что Уильямс является рекордсменкой по количеству побед на турнирах серии Большого шлема. На счету американской теннисистки 23 победы в одиночном разряде, семь из которых она одержала на Уимблдонском турнире.